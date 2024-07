Ante la falta de dólares bancos aplican límites de $us 34 hasta $us 300 para compras por internet

La escasez de dólares en Bolivia está generando cambios en la banca nacional. Según verificó EL DEBER, varias entidades bancarias han fijado límites para las compras por internet con tarjeta de débito que van desde los $us 34 hasta los $us 300 por mes.

Especialistas mostraron su preocupación por el “achique” de estos montos que se están generando.

Carlos Suárez uno de los tantos usuarios que compra por internet paga anualmente por la suscripción a Disney +, uno de los tantos servicios de streaming que hay en el mercado, la suma de $us 66,99. Pero a partir de este año el monto a pagar, debido a la fusión de Disney con Star +, es de $us 141,99, algo que será complicado debido a los límites que han puesto las entidades financiarías en Bolivia para las compras por internet.

EL DEBER consultó con ocho entidades financiarías para conocer sus límites en compras por internet. De estas, cinco manejan un límite quincenal, de las cuales tres tienen un monto tope de $us 100 mientras que las dos restantes tienen límites de $us 75 y $us 200.

Por otro lado, dos bancos manejan un límite mensual, el primero de $us 34 y el segundo de $us 300. Finalmente, la última entidad bancaria consultada tiene un límite semanal de $us 100.

“Los límites (para compras por internet) han disminuido de $us 1.000 a $us 400, y ahora está en $us 100”, manifestó uno de los operadores de estas entidades bancarias.

En otra de las entidades bancarias indicaron que solamente los usuarios que tienen por lo menos seis meses de antigüedad podrán realizar compras por internet.

En resumen, después de todas estas consultas, Carlos tendría que modificar su forma de pago de anual a mensual para continuar con el servicio. Como él son varios los que tienen este problema para las compras por internet debido a estas limitaciones.

Por ejemplo, en las redes sociales son comunes las consultas de este tipo: “¿Alguien sabe por qué la banca ha puesto límites a las compras por internet en $us 100? Yo pago publicidad para mi negocio y ahora resulta que sí pase los $us 100 ya no voy a poder hacer publicidad ni vender hasta que llegue agosto”, protestó un internauta.

Mariano Cabrera, experto en marketing, indicó que se debe analizar bajo qué motivos la banca ha determinado realizar estas modificaciones a los límites para estas compras por internet y agregó que si se sigue limitando los montos “se va a llegar a un extremo” en el que no se va a poder pagar siquiera un dólar on-line.

“La escasez de dólares no se va a poder solucionar de un día para otro. Cada vez vemos que se achican más los montos. Yo creo que se va a llegar a esa situación, en la cual se ve en algunos bancos donde cuando uno quiere sacar su tarjeta de débito le dicen que no puede hacer compras on-line”.

Por su parte, Álvaro Guzmán, experto en transformación digital, manifestó que los servicios digitales no solamente sirven para “el ocio y entretenimiento”, sino que también se han vuelto una herramienta de trabajo.

“Por ejemplo, si quieres hacer un negocio lo publicitas en Facebook y si quieres pagar esta publicidad, pues no puedes porque tu tarjeta no te permite pagar la publicidad. Entonces esto genera un perjuicio comercial en el caso de la pequeña y mediana empresa”, complementó.

