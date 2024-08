Ante un contexto de crisis, el Gobierno asegura que el país logró un PIB nominal de $us 45.464 millones en 2023

El Gobierno busca reforzar la postura de estabilidad económica en el país. Recientemente, el Ministerio de Economía y Finanzas divulgó un informe que destaca que, en 2023, Bolivia logró un récord histórico en su Producto Interno Bruto (PIB) nominal de $us 45.464 millones. El reporte no toma en cuenta la actual coyuntura, marcada por la escasez de dólares y de combustible.



En su reporte, el ministerio sostiene que el incremento del PIB “es especialmente significativo en el contexto de las dificultades internacionales surgidas desde la pandemia de 2020, cuando el PIB nominal cayó a $us 36.897 millones”.

En la nota, esta cartera de Estado sostiene que la tendencia negativa “fue revertida gracias a las medidas económicas aplicadas en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), que ha sido fundamental en el fortalecimiento de los diversos sectores productivos y la redistribución del ingreso”.

Indica que el PIB real de Bolivia creció a un promedio anual de 4,3% entre 2021 y 2023, en un contexto internacional complejo, lo que resalta la resiliencia de la economía boliviana y la efectividad de las políticas implementadas.

Asimismo, en 2023 el país alcanzó su PIB per cápita más alto con $us 3.736. En 2005, este indicador llegaba a $us 1.037, es decir, que en 17 años de vigencia del MESCP, casi se multiplicó por cuatro, mejorando significativamente el bienestar y la calidad de vida de la población.

La inversión pública ejecutada en la industria fue la más alta en la historia con $us 225 millones en 2023. Entre 2021 y 2023 el promedio de ejecución de este sector fue de $us 129 millones superando al ejecutado en el período 2006-2019 de $us 89 millones y al período 1987-2005 de sólo $us 3 millones.

Las recaudaciones tributarias también experimentan un crecimiento sostenido, alcanzando Bs 58.771 millones en 2023, un incremento del 38% desde el año 2020.

Exportaciones y depósitos

La nota de prensa también expone cifras sobre el saldo comercial registrado a inicios de 2024 que alcanzó un superávit de $us 68 millones en mayo de 2024, mes en el que el país exportó bienes por un valor de $us 807 millones e importó productos por $us 739 millones.

Además, los depósitos de los bolivianos en el sistema financiero ascendieron a $us 32.081 millones a mayo de 2024, mientras los créditos totales sumaron $us 31.514 millones. Los créditos en bolivianos alcanzaron un nivel histórico de 99,4%, al igual que los depósitos que se ubicaron en 90,3%, reflejo de la confianza en la moneda nacional.

En cuanto a los créditos, los destinados a Vivienda de Interés Social beneficiaron a un total de 100.705 familias en mayo de 2024, con un monto de $us 4.624 millones. Este programa genera empleos en el sector construcción, dinamiza la economía local y contribuye a reducir el déficit habitacional.

Coyuntura



No obstante, la situación es compleja aseguran diferentes sectores de la economía. Por ejemplo, el sector industrial alertó que, ante el encarecimiento del dólar, ya no pueden seguir asumiendo sus costos.

“Ya no se puede absorber más estos costos y desafortunadamente reflejan incrementos de precios al consumidor final”, lamentó pablo Cámacho, presidente de la Cámara Nacional de Industria (CNI).

Por otro lado, la dirigente de los comerciantes de La Paz y de la confederación de gremiales, Mercedes Quisbert dijo que cada día que aumenta el dólar, supone que se eleva la inversión de los comerciantes.

“Vendemos un producto, al día siguiente tenemos que agarrar con el doble de lo que hemos vendido. Eso ya no es negocio. Varios negocios se están cerrando”, dijo.