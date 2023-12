Aplicación "Sucre online préstamo", realiza préstamos y transacciones financieras sin licencia de funcionamiento, según la ASFI

ASFI constató que la mencionada aplicación, no está administrada por Entidades de Intermediación Financiera ni supervisada y regulada por esta Autoridad de Supervisión; es decir que está otorgando, supuestamente, préstamos rápidos y sin aval.

Por esta razón, ASFI recomienda a la población no caer en falsas publicaciones y tener cuidado al solicitar créditos por redes sociales, medios electrónicos, aplicaciones y/o páginas web, que no cuenten con la debida autorización para no ser objeto d:e usura, fraudes, estafas, cobros extorsivos o uso inadecuado de la información personal.