Apple, Amazon y Alphabet (Google) decepcionan con sus resultados; golpeadas por la desaceleración

La empresa de la manzana escupe habitualmente dinero a borbotones durante el trimestre correspondiente a la temporada navideña, principalmente gracias a su producto estrella: el iPhone. Sin embargo, en el periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2022 el «bestseller» de los de Cupertino no granjeó menos alegrías de las acostumbradas a Apple. Los sucesivos confinamientos propiciados por el coronavirus en las fábricas chinas causaron importantes cuellos de botella en la fabricación del lucrativo iPhone 14 Pro en los meses de noviembre y diciembre . Los ingresos generados por el iPhone sufrieron un prolapso del 8% y terminaron lastrando los resultados trimestrales de Apple. Sin los cuellos de botella en China, Tim Cook, CEO de Apple, está convencido de que el iPhone se las hubiera ingeniado para pegar el estirón en un mercado, el de los smartphones, que ha languidecido en términos generales en el último trimestre. Entre octubre y diciembre de 2022 la facturación de Apple se desplomó un 5% hasta los 117.200 millones de dólares (alrededor de 107.400 millones de dólares). La compañía de Cupertino se quedó por detrás de las expectativas iniciales de los analistas, que predijeron que Apple ingresaría en sus arcas 121.000 millones de dólares en el último trimestre. A la primera caída en los ingresos de Apple en varios años contribuyeron asimismo los tipos de cambio desfavorables para la compañía, enfatizó Luca Maestri, CFO de la empresa de la manzana. Si se hubieran aplicado los tipos de cambio del año anterior, los ingresos de la compañía en dólares habrían crecido durante el último trimestre, apostilló Maestri. Los ingresos generados por el iPhone sufrieron una merma interanual del 8% y cayeron hasta los 65.800 millones de dólares. Apple deberá dar respuesta a corto plazo a la pregunta de si quienes son sus clientes potenciales comprarán un modelo más económico en lugar del actual (y carísimo) iPhone 14 y pospondrán, por el contrario, la compra a la espera de un dispositivo con más novedades en sus entrañas. De acuerdo con las cifras barajadas por la empresa de investigación de mercados Canalys, las ventas globales de smarpthones se derrumbaron un 18% durante el último trimestre. Y el iPhone de Apple fue el dispositivo más vendido (pese a los cuellos de botella) con una cuota de mercado del 25% y 73 millones de smartphones comercializados. Por su parte, la división de Apple consagrada a los ordenadores Mac cayó de los 10.800 millones de dólares a los 7.700 millones de dólares. Más halagüeñas fueron las cifras puestas sobre la mesa por el iPad, cuyos ingresos escalaron de los 7.200 a los 9.400 millones de dólares. De cara al trimestre corriente, Apple prevé, no obstante, un declive de al menos dos dígitos en las ventas tanto de los ordenadores Mac como del iPad. Es en todo caso una buena noticia que a día de hoy los clientes de Apple tengan 2.000 millones de dispositivos en uso, lo que es una excelente base para el negocio enfocado a los servicios de la compañía, que escupió casi 20.800 millones de dólares durante el año pasado. El número de suscripciones a servicios de Apple como Apple Music o Apple TV+ ha rebasado además recientemente la barrera de los 935 millones con un incremento de más de 150 millones en los últimos doce meses. Si nos detenemos en los beneficios de Apple, las ganancias de los de Cupertino en el último trimestre fueron de 30.000 millones de dólares, 4.600 millones de dólares menos que un año antes. Desencantados por los últimos resultados trimestrales de Apple, los inversores castigaron ayer a los títulos de la compañía con una caída de más del 3% en los mercados bursátiles. Amazon

El titán del e-commerce generó más ventas de lo inicialmente esperado en el último trimestre pese a la incertidumbre emanada de la inflación y la recesión. La facturación de Amazon pegó un brinco del 9% hasta los 149.200 millones de dólares. Sin embargo, el elevado nivel de costes de la compañía hizo menguar los beneficios operativos de Amazon de los 3.500 millones de dólares a los 2.700 millones de dólares. En el último trimestre la multinacional gastó mucho dinero en medidas de austeridad como la clausura de tiendas poco rentables y los despidos masivos en su plantilla. Tales medidas, cuyo último objetivo es poner coto a los costes a largo plazo, conllevan inicialmente la inversión de ingentes sumas de dinero.



Los ingresos netos de Amazon en el último trimestre fueron de apenas 278 millones de dólares como consecuencia de la fuerte caída en la bolsa del fabricante de vehículos eléctricos Rivian, donde la empresa liderada por Andy Jassy tiene una participación importante.



Las cifras presentadas por Amazon no han sido bien recibidas por los inversores, que castigaron ayer a los títulos de la compañía con un descenso del 5% en los parqués bursátiles.



De cara al trimestre corriente las previsiones de Amazon no son tampoco excesivamente optimistas y prevé una facturación de entre 121.000 y 126.000 millones de dólares y unos beneficios operativos de entre 0 y 4.000 millones de dólares. Además, el negocio de Amazon en la nube, habitualmente muy pujante, no creció en el último trimestre tanto como se esperaba.



Alphabet