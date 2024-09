Aprobación del contrato con empresa rusa Uranium One Group traerá 970 millones de dólares de inversión para la industrialización del litio

El viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnez, informó que una vez que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) dé luz verde al acuerdo entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la compañía rusa Uranium One Group, se destinarán más de 970 millones dólares como inversión de capital para el desarrollo del proyecto industrial de litio en el salar de Uyuni, Potosí.

“Una vez que el contrato sea aprobado por la ALP, las inversiones se realizarán de inmediato”, aseguró Arnez, a medios del Estado. Además, la autoridad destacó que todos los estudios preliminares fueron llevados a cabo por Uranium One Group. Además, subrayó que el documento del contrato será accesible públicamente para que la ciudadanía pueda conocer todos los detalles del acuerdo

El acuerdo con Uranium One Group marca un paso importante en la consolidación del país como un actor relevante en el mercado mundial de este recurso estratégico.

Además, Arnez enfatizó que esta inversión no genera endeudamiento para el Estado boliviano. En respuesta a la pregunta sobre la falta de aprobación de créditos en la Asamblea, Arnez explicó que “los asambleístas han argumentado que no quieren endeudar al país. Sin embargo, este contrato representa una inversión de capital, no una deuda”.