Arce dice que su gestión ya ejecutó $us 780 millones de inversión pública

El presidente Luis Arce Catacora informó este domingo que la inversión pública en los primeros cinco meses del año llegó a 780 millones de dólares. La cifra es un 95% más comparado con el mismo periodo de 2020, según reporte de la agencia ABI.

El mandatario hizo esta afirmación mediante su cuenta oficial de Twitter. El jefe de Estado aseguró que estos recursos están reactivando la economía nacional.

No obstante, varios sectores alertaron que la reactivación no avanza y que no ven un plan por parte del Gobierno.

En mayo, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc), Jean Pierre Antelo, informó que desde hace meses el Gobierno no convoca al sector para delinear una política de reactivación conjunta.

El empresario cruceño señaló que la economía boliviana está atravesando por un momento muy difícil, no solo por los devastadores efectos de la pandemia, sino por las insuficientes medidas del Gobierno nacional para afrontarla.

No obstante, desde su cuenta de Twitter el presidente aseguró que su administración aceleró "la inversión pública para retornar a la senda del crecimiento económico sostenible".

"De enero a mayo de 2021, ejecutamos $us 780 millones, un 95% más que en igual periodo de 2020. Reactivamos la economía”, publicó en su cuenta.

Por otro lado, el Jefe de Estado denunció a través de su red social que el Gobierno de Jeanine Áñez dejó una deuda de Bs 1.800 millones con la paralización de más de 800 obras que debían ser ejecutadas por la Unidad de Proyectos Especiales (Upre).

“Nuestro compromiso es revertir el daño económico que causó el régimen y reactivar todos los proyectos en beneficio del pueblo”, agregó Arce.

Para este año, el Gobierno asignó en el Presupuesto General del Estado una inversión pública de $us 4.011 millones para reactivar la demanda interna, y fortalecer la industrialización de los recursos naturales, entre otros.

