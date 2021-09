Arce le jala las orejas a los productores cruceños y critica que el departamento importe alimentos

Escucha esta nota aquí

Luis Arce, presidente del país, inauguró la Cumbre para la Reconstrucción Económica y Productiva de Santa Cruz y presentó un diagnóstico de la matriz productiva del departamento que a su criterio se apoya ‘peligrosamente’ en la soya y sus derivados por lo que urge diversificar la producción agropecuaria.

También criticó que Santa Cruz siendo el principal productor de alimentos, tenga que importarlos, algo que calificó de inaceptable y que urge debe cambiar.

En este aspecto el jefe de Estado destacó el potencial del agro, por lo que indicó que una de las primeras medidas a tomar es aumentar la productividad de agro cruceño, pero con dos objetivos claros.

El primero es la diversificación de su producción agropecuaria, debido a que de acuerdo con los datos de Arce el 77% de las exportaciones se basan en la soya y sus derivados y solo el 23% corresponde a otros productos, algo que para Arce no puede seguir debido que la economía del departamento no solo es soya.

El segundo a cumplir es la industrialización de toda la producción agropecuaria y datarla de valor agregado, algo que el primer mandatario considera posible si hay un trabajo entre los pequeños, medianos, grandes empresarios y el Gobierno.

La economía de Santa Cruz

Durante su discurso Arce detalló que la economía de Santa Cruz está mejorando y que la caída del Producto Interno Bruto (PIB) cruceño en un 4,34% (2020) y del PIB per cápita de un 11%, pues de $us 3.695 se pasó a $us 3.379, son cosas del pasado.

Para apoyar sus dichos Arce precisó que una muestra de la reactivación en Santa Cruz es el aumento del crédito productivo que en 2020 fue de $us 5.600 y hasta julio de esta gestión y se ubica en los $us 6.000 millones, lo que significa un crecimiento de un 7%.

Otro indicador a los que recurrió la máxima autoridad del Ejecutivo fue como los depósitos aumentaron en Santa Cruz y pasaron de $us 8.800 millones a $us 9.500 millones. Los mismo que el número de cuentas que subió de 3,5 millones a 3,9 millones.

La reunión se desarrollará esta jornada y mañana (11 de septiembre) en el coliseo de Villa Santa Rosita de la ciudad de Santa Cruz, con la participación de autoridades gubernamentales, trabajadores de diferentes sectores y dirigentes de los movimientos sociales.