Arce: "No somos ajenos a la iliquidez del dólar, a la inflación y al desabastecimiento de combustible"

El presidente sostuvo que en el escenario actual no desconoce la "iliquidez de dólares, la inflación y el desabastecimiento de combustible" , aspectos que "se están trabajando para superarlos".

Sobre el tema, el primer mandatario remarcó, que producto de los 24 días del bloqueo de carreteras, a cargo de los seguidores Juan Evo Morales, el país tuvo una perdida económica de $us 2.200 millones "y un impulso de la inflación de se ubico a 1,41%, por los bloqueos".

Arce subrayó que no se debe caer en 'recetas importadas', que no dieron resultado. "Por eso es importante no arriesgar lo conseguido hasta el momento", señaló el jefe de Estado.