Arce plantea proyecto de ley para que tributen compañías extranjeras de servicios digitales

A través de su cuenta de Twitter, el presidente Luis Arce Catacora, anunció que ha presentado un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para que las compañías que brindan servicios digitales paguen impuestos en Bolivia.

El documento contempla la modificación de la Ley N°348 de Reforma Tributaria. "Enviamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional el Anteproyecto de Ley para modificar la Ley 843 y ampliar el alcance del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los servicios digitales provistos desde el exterior. Las grandes firmas que comercializan servicios digitales en #Bolivia, desde el exterior, deben tributar en igualdad de condiciones que las empresas que operan en territorio nacional", publicó en su cuenta de Twitter.



El primer mandatario no brindó mayores detalles sobre el valor del impuesto, ni cuándo estaría en vigencia. El lunes, en México, el partido oficialista propuso una iniciativa de ley para crear un impuesto del 7% adicional al consumo de contenidos audiovisuales de empresas extranjeras (como Apple Tv, Disney +, Hulu, Netflix, Roku); que también son conocidas como Over to Top y que prestan servicios de streaming, lo que generó el rechazo de algunas empresas digitales con sede en ese país que consideran que el costo se trasladará al consumidor final.