Arce promulga la Ley para la Devolución Parcial o Total de Aportes

Hoy, a las 18:30 el Gobierno promulgó la Ley para la Devolución Parcial o Total de Aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), norma que permitirá la entrega de recursos a más de 1,4 millones de personas desempleadas que tienen sus ahorros previsionales.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, dijo que la devolución de recursos, estimados en más de Bs 3.900 millones, no perjudicarán los recursos que manejan las AFP, ni las pensiones que se entregan a los beneficiarios.

Se establecen tres modalidades para la devolución parcial de hasta el 15% del saldo acumulado, para aquellos que tengan en su Cuenta Personal Previsional un monto menor o igual a Bs 100.000, independientemente de su edad.

Asimismo, la devolución parcial de hasta Bs 15.000 de su saldo acumulado para aquellos que tengan en su cuenta personal previsional un monto mayor a Bs 100.000, independientemente de su edad.



Y la devolución total del 100% de su saldo acumulado para aquellos que tengan en su cuenta personal previsional un monto menor o igual a Bs 10.000 y cuenten con la edad de cincuenta (50) o más años.



Montenegro dijo que debido a la pandemia de Covid-19 cientos de personas quedaron sin ingresos, por lo que el Ministerio de Economía hizo una evaluación y vio por conveniente llevar adelante la norma debido a que se está reactivando la economía nacional y los trabajadores están aportando a los fondos de pensiones.

"Realizado el análisis técnico se consensuó con los movimientos ciudadanos y los hermanos que más lo necesitan van a obtener su devolución parcial o total de aportes que se constituyen en los ahorros que ustedes mismos hicieron. Por ello, recomendamos que evalúen con cuidado el retiro", volvió a recomendar la autoridad.



A su turno, el primer mandatario Luis Arce dijo que son conscientes de que fue una norma muy esperada. "Esta ley que hoy promulgamos, la hicimos con la mejor de las intenciones, de mejorar la demanda interna y la economía de las familias. Poco a poco vemos los indicadores y vemos 'in situ' los resultados de nuestras medidas. La economía comienza a recuperarse", sostuvo.

Asimismo, dijo que la decisión de retirar los aportes deberá evaluarla cada persona porque no es obligatorio. "Algunos por la reducción del desempleo lo analizarán. Habrá hogares que estén interesados y otros no, pero la decisión última corresponderá a cada uno. El sistema de pensiones está garantizado", señaló.



El presidente agregó que seguirán trabajando para mejorar las pensiones y que de una vez por todas la Gestora Pública se haga cargo del ahorro previsional para brindar un horizonte cierto. "Piénsenlo, medítenlo profundamente porque cuando uno más necesita los recursos es cuando ya no es una persona susceptible de ser contratado", precisó y recordó que en todos los países está en análisis los sistemas de pensiones para brindar una jubilación digna para los bolivianos.

El presidente volvió a recordar el Gobierno de transición y dijo que se vivió en los hogares y las economías una situación difícil por las restricciones que impuso la anterior administración. "Se amplió la pobreza, se abrió la brecha entre ricos y pobres y por eso, enviamos este proyecto de ley pese a que no nos podíamos reunir", recordó.

Durante el fin de semana, el Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros informó que 1.186.448 personas serán beneficiados con el 15% por tener Bs 100.000 o menos. Mientras que 58.491 personas se podrían beneficiar con la devolución de Bs 15.000, por tener aportes superiores a los Bs 100.000. Además, 219.436 personas se beneficiarían con la devolución del total de sus aportes por ser menores o iguales a Bs 10.000.

La norma promulgada también especifica que las personas que de forma voluntaria procedan al retiro de sus recursos, una vez se reincorporen al ámbito laboral, podrán reponer el dinero con los intereses previstos para que no sea afectada su jubilación ni su seguro de salud.



