Arce promulga Ley de Bono contra el Hambre

El Gobierno, de Luis Arce, promulgó las leyes 1345 y 1346 que permiten el pago del Bono contra el Hambre desde diciembre. El beneficio será de Bs 1.000 y busca llegar a más de cuatro millones de personas en el país.



Los créditos que permitirán el pago del beneficio de acuerdo con Erbol, son del Banco Mundial (BM) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que suman $us 704 millones.

Cabe recordar que las leyes ya habían sido aprobadas por la anterior Asamblea Legislativa a cargo de Eva Copa.

Se trata de dos préstamos de entidades del BM, uno por $us 54 millones y el otro de unos $us 200 millones, mientras que el crédito del BID es por un monto de $us 450 millones.

El objetivo de los empréstitos otorgados por los organismos internacionales es combatir los efectos negativos de la pandemia del coronavirus.

“El Bono contra el Hambre busca reforzar, busca iniciar la reconstrucción de la demanda interna en el país. Esta demanda interna es el primer elemento que va a generar ese crecimiento económico que todos los bolivianos estamos esperando”, afirmó el presidente Arce.

El mandatario anunció que el bono se hará efectivo en diciembre y que en gabinete se aprobará la reglamentación respectiva para dar dos semanas al Ministerio de Economía con el fin de que pueda organizar el pago.