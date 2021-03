Arce se negó a firmar acta de compromiso para evitar exploración petrolera en Tariquia

Escucha esta nota aquí

El presidente Luis Arce se negó esta tarde en Chiquiacá Centro (Tarija) firmar un acta de compromiso para evitar la exploración hidrocarburífera en el área de San Telmo, situado dentro de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquia (Rnfft).

La secretaria de Actas del Comité de Defensa, Silvana María Colaneri, intentó persuadir al mandatario para que firme el documento y no tuvo éxito. "Lo saludamos y él amablemente nos respondió, pero cuando presentamos el acta y le dijimos que veníamos del Comité para que firmara, nos dijo que no quiere comprometerse en nada y después le ofrecí que lo lea y reiteró que no se compromete", relató Colaneri en contacto con EL DEBER.

Después la dirigente fue retirada del lado del presidente Arce bajo el argumento de que ella no estaba con barbijo y su edecán se acercó para que se desinfecte su manos con alcohol en gel.

La vicepresidenta del Comité de Defensa de Tariquia, Nelly Coca, afirmó que con esta actitud de Arce, el Gobierno central está decidido a la exploración hidrocarburífera en el área protegida, pese a la resistencia de los pobladores.

Coca exhortó al pueblo tarijeño y al movimiento cívico a fortalecer la defensa y estar en alerta para impedir el ingreso de las empresas petroleras. El presidente Luis Arce llegó a la comunidad de Chiquiacá Centro para inaugurar la nueva infraestructura de la Unidad Educativa.

YPFB pretende reactivar el proyecto exploratorio en el área de San Telmo con una inversión de $us 1.000 millones. En sus planes también está explorar las áreas petroleras de Churumas y Astillero en el departamento de Tarija, en procura de reponer las reservas de gas natural que se agotan en el país.