Argentina alista reclamo formal contra Bolivia por incumplimiento en envío de gas natural

Escucha esta nota aquí

En medio de una nueva renegociación del contrato de importación de gas natural desde Bolivia, el Gobierno argentino define en estos días el inicio de un reclamo formal a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a raíz de que desde Bolivia se está enviado un volumen inferior al mínimo acordado, informó en periódico argentino Río Negro, en su versión digital.

La decisión de iniciar el reclamo por el incumplimiento de las cláusulas de deliver or pay (entrega o pago) es un hecho dado que desde el 22 de octubre pasado los envíos de YPFB han incumplido con los volúmenes mínimos fijados en la quinta adenda del contrato que se firmó en diciembre del año pasado.

De acuerdo con la adenda vigente, desde Bolivia se debe garantizar una entrega mínima de 8 millones de metros cúbicos por día (MMmc/d) desde octubre a diciembre.

Sin embargo, de acuerdo a los registros públicos del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) que controla las inyecciones en las redes, desde el pasado 22 de octubre los volúmenes enviados por Bolivia se han ubicado por debajo de ese nivel, e incluso en días como el 23 de octubre se inyectaron solo 5,7 MMmc/d y 6,8 MMmc/d, el pasado 27 de octubre.

En diez días consecutivos de incumplimiento, los despachos desde YPFB a la Argentina ya contabilizan una diferencia de 9,1 MMmc/d y cuadran con las condiciones para activar un reclamo en función de las cláusulas de deliver or pay que contempla el contrato.

Álvaro Ríos, analistas en hidrocarburos, indicó que esta disminución en la nominación de los envíos de gas natural se debe a dos eventos. El primero, la entrada en funcionamiento la planta de urea y la segunda la salida por problemas del pozo Margarita X 3, con el que se deja de percibir unos 2,5 MMmc/d.

Ríos sostuvo que la capacidad de producción es de unos 42,5 MMmc/d, que el mercado interno consume 14 MMmc/d, Brasil está demandando el tope que es de 20,2 MMmc/d, por lo que cuesta cumplir con la Argentina.

"Para superar esta situación se necesitan realizar en un año 25 perforaciones exploratorias. Pero con la actuales normativas vigentes es no será posible", sostuvo el analista.

El año pasado la renegociación del contrato de importación también fue dura, al punto que recién logró ser firmada al mediodía del 31 de diciembre, y entró en vigencia 12 horas después.

Para el año que viene, desde Bolivia ya se habría anticipado que no pueden sostener el actual nivel de envíos, y sobre una inyección de 14 MMmc/d que se fijó para el invierno de este año, ya se habría anticipado que el máximo para el invierno del 2022 sería de 12 MMmc/d.

La reducción de los envíos de gas natural boliviano, complica a Argentina dado que fuerza a completar la importación gas natural licuado (GNL) o líquidos que son mucho más costosos, y se anticipa que costarán unos $us 18 por millón de BTU para el año que viene. Mientras que el pago por la importación desde Bolivia no supera los $us 8 por millón de BTU.

LEA TAMBIÉN

ECONOMÍA Diputados argentinos piden informe sobre el cumplimiento de venta de gas y firma de adenda con YPFB Los parlamentarios Jimena Latorre, Alfredo Víctor Cornejo y Gustavo Menna piden a la compañía argentina informar si se cumple o incumple el "Régimen temporal de entregas"