Argentina fabricará celdas para batería de litio desde diciembre de 2022

La factoría esta ubicada en la ciudad de La Plata y para su puesta en marcha demandó una inversión de $us 7 millones, de los cuales $us 5,5 millones corresponden a la obra civil, maquinaria y producción de materiales, y $us 1 millón a los laboratorios y planta piloto adquiridos oportunamente por Y-TEC con fondos propios.