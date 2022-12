Argentina negocia concluir dos años antes el contrato de gas con Bolivia

Argentina negocia con Bolivia la conclusión del contrato antes del 2026 y el mismo volumen de este año para 2023: 14 Millones de metros cúbicos MMm3/d en invierno. El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, confirmó que están en negociaciones, pero no brindó mayores detalles.

Royón mencionó que se evalúan alternativas para el abastecimiento en el invierno en caso de que Bolivia no esté en condiciones de enviar 14 MMm3/d.

El tendido de este ducto será financiado por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (Bndes) de $us 689 millones para la culminación del segundo tramo que se empalmará a otros gasoductos para la exportación de gas natural desde Vaca Muerta.

En su opinión, eso no ocurrirá antes de los tres años que se contabilizan desde ahora.

Mientras Fernando Leiter, socio de Gas Energy, dijo que no se puede dejar de mencionar dos proyectos de Argentina que, de llevarse a cabo, darían otra fuente de evacuación de gas natural y de exportación como lo son el proyecto de YPF con Petronas, por un lado, el de TGS con Excelerate Energy , por el otro, sin olvidar que nuevamente se está explorando la posibilidad de llevar gas natural a Brasil a través de la infraestructura existente en Bolivia.

YPFB registró un precio récord de $us 20 el millón de la Unidad Térmica Británica (BTU) en la venta de gas natural a Argentina durante el invierno de 2022, monto nunca antes alcanzado en la relación comercial con el vecino país, informó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina.

“Nunca antes se había vendido a este precio, ya que el máximo en años anteriores había sido de $us 10 y $us 11”, destacó la autoridad el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Franklin Molina. Con el nuevo precio se generó alrededor $us 100 millones adicionales.