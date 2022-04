Argentina ofrece pagar el millón de BTU de gas boliviano a $us 8 y un plus de $us 10

Escucha esta nota aquí

El Gobierno de Argentina ofreció pagar $us 8 dólares y un plus de $us 10 por la importación del millón de BTU de gas boliviano para cubrir la alta demanda en invierno, según trascendido de las negociaciones entre las estatales Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (Ieasa) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Ambas negocian la sexta adenda al contrato original de compra-venta que tiene como vencimiento en 2026. Según fuentes en el país vecino, Argentina quiere pagar $us 8 por el volumen de 10 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) y esa cotización se elevará a $us 10 por el envío adicional de 4 a 5 millones MMm3/d.

El precio total será de $us 18 que podría pagar el Gobierno argentino por la compra de gas boliviano para cubrir la demanda en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero, donde la empresa Gasnor se encarga de la distribución.

En YPFB no confirmaron los datos y solo dijeron que se publicará un comunicado oficial sobre el acuerdo por la sexta adenda con Ieasa. Otras fuentes señalaron que aún no se ha cerrado el acuerdo y continúan abiertas para afinar detalles.

Por otro lado, se informó que el ministro de Economía de Argentina, Martín Maximiliano Guzmán, participó en las negociaciones con su similar de Bolivia, Marcelo Montenegro. "Sé que está avanzado el convenio, incluso el ministro Guzmán ha estado personalmente", señaló una fuente de esa cartera ministerial del país vecino.