Argentina pagará $us 12 por el gas boliviano y ahorrará $us 769 millones

Argentina pagará un precio promedio de $us 12.18 por millón de BTU a Bolivia por los 14 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) y la incorporación de volúmenes adicionales hasta alcanzar 18 MMm3/d, según datos oficiales de la Secretaría de Energía.

El acuerdo logrado ayer también será un ahorro que se estima en $us 769 millones porque sustituirán a unos 14 barcos de gas natural licuado (GNL) que debía importar para la época invernal.

"El precio promedio que se acordó es altamente conveniente para el país, ronda los $us 12.18, cuando el precio internacional del GNL más que lo triplica y del gasoil más que lo duplica", afirmó el secretario de Energía, Darío Martínez, desde Buenos Aires.

A su criterio, los volúmenes acordados garantizan la fluidez del sistema en el Norte de su país y dan una certeza a toda la demanda en invierno.

El jueves en una Declaración Conjunta, el presidente boliviano, Luis Arce, y su par argentino, Alberto Fernández, expresaron su voluntad de avanzar en la consolidación de la agenda energética bilateral.



El acuerdo entre ambos presidentes finalizó meses de negociaciones para la firma de la sexta adenda al contrato entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la también estatal Ieasa, y se concretó tras una visita el jueves de Arce a Fernández, en Buenos Aires.



YPFB e Ieasa perfeccionan el acuerdo, que establece que la empresa boliviana proveerá 14 MMm3/d de gas natural firmes durante los meses de este invierno, dando prioridad a la Argentina por hasta 18 MMm3/d en total para el periodo mayo a septiembre de este año.

Martínez añade que los precios del gas a aplicar tendrán un esquema por el cual Argentina pagará el actual precio en la adenda 2021, actualmente entre $us 7 y 9 el millón de BTU, por un primer volumen de hasta 8 a 10 MMm3/d, mientras se pagará $us 19 el millón de BTU por el resto del gas (precio base hoy 9 más 10,5% del Brent), lo que arroja un precio promedio ponderado de $us 12.18 por millón de BTU por el tramo firme del acuerdo.

Esta información se conoce en un momento en que Bolivia redujo notoriamente su capacidad de producción gasífera por la declinación de sus reservas de hidrocarburos y mientras Argentina se alista para conectar el megayacimiento gasífero de Vaca Muerta con su mercado interno.