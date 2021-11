Argentina pide compensación económica a Bolivia por incumplimiento en los envíos de gas natural

Escucha esta nota aquí

El Gobierno argentino inició acciones en contra de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a raíz de los incumplimientos, en la entrega mínima de gas natural que es de 8 millones de metros cúbicos por día (MMmc/d), de acuerdo con el contrato vigente.

El pedido de activación de la cláusula que significa entrega o pago, implica que desde Yacimientos se deberá compensar económicamente a Integración Energética Argentina S.A (Ieasa), la titular del contrato de importación de gas, por el menor volumen enviado.

Si bien el monto que nuestro país deberá pagar no fue precisado, a la fecha ya son más de 10 MMmc/d menos de gas natural la estatal petrolera lleva entregados.

Sobre el tema, Álvaro Ríos, experto en hidrocarburos, sostuvo que el cobro del lado argentino se puede basar en los precios actuales de exportación que rondan los $us 7 el millón de BTU.

“En este sentido el daño es doble se deja de exportar y de paso se tiene que pagar por algo que no se vendió”, hizo notar Ríos.

Durante la mañana se pidió el criterio de YPFB e indicaron que el Ministerio de Hidrocarburos iba a ver el tema. Se hizo llegar a esa dependencia nuestras consultas y aún no contestaron.

De acuerdo con el portal argentino Energía On, la presentación del reclamo fue confirmada este mediodía por el asesor de la Presidencia en asuntos energéticos, Ariel Kogan, durante un encuentro virtual organizado por el Mercado Electrónico del Gas (Megsa).

En la cita, Kogan aseguró que Ieasa, la exEnarsa, ya reclamó la aplicación de la cláusula de deliver or pay a YPFB a raíz de los menores volúmenes que se están despachando hacia el país. Y detalló que ayer, 4 de noviembre, enviaron cerca de 6,8 MMmc/d, cuando el mínimo fijado en la adenda contractual vigente marca que debe ser de 8 MMmc/d.

La presentación del reclamo se suma al clima de duras negociaciones que el Gobierno, a través de Ieasa, lleva adelante con YPFB por la renovación del contrato de importación de gas, cuya adenda vigente finaliza el próximo 31 de diciembre.

Según Energía On, desde Bolivia se busca reducir un 15% las entregas para los meses del invierno del año que viene ante la menor producción que vienen registrando, un recorte que obligará a Argentina a tener que compensar esa reducción con la importación de más gas natural licuado (GNL) por buque, que es mucho más costoso, debido a que el millón de BTU no bajaría de los $us 18

En ese sentido, Kogan explicó que no interesa importar gas en el verano sino en el invierno, y eso se está viendo, a tiempo de remarcar que la negociación es dura como la del año pasado.