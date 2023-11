Argentina prevé recaudar $us 21 millones de sus vecinos, pero navieras estiman un costo adicional de $us 47 millones

El Gobierno argentino no dará su brazo a torcer y prevé recaudar hasta $us 21 millones por el cobro de peaje a los barcos que circulan en su jurisdicción, dentro de la hidrovía Paraguay-Paraná, pero las navieras estiman un costo adicional de $us 47 millones. En este contexto, las delegaciones de Paraguay, Brasil, Uruguay y Bolivia se reunieron este miércoles en Buenos Aires con autoridades argentinas para abordar este polémico tema.