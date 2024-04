Asambleísta observa que YPFB gaste en certificaciones de reservas de gas natural que no se revelan

YPFB gastó un total de $us 870 mil en la adjudicación de dos certificaciones de las reservas de gas natural que no se informaron hasta ahora, dijo el asambleísta Luis Lema.

Según el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), la primera licitación se adjudicó en marzo del 2023 a la consultora Ryder Scott Company por un monto de $us 445 mil y la segunda fue a la firma DeGolyer and MacNaughton en enero del presente año por $us 425 mil.