ASFI alerta que 'Ishop' no cuenta con autorización para captar depósitos

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) informó que la plataforma virtual 'Ishop' no está autorizada para captar transferencias de dinero porque no cuenta con una licencia de funcionamiento.



“La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, comunica a la población que en horas recientes se dio a conocer una estafa múltiple a través de una plataforma virtual denominada 'Ishop', misma que a través mensajes incitaba a la ciudadanía a realizar depósitos (transferencias) de dinero prometiendo ventajosos réditos por dichas operaciones (sic)”, se lee en un comunicado.



Indicó que el negocio no cuenta con licencia de funcionamiento otorgada por ASFI, por lo que se alerta a la población a tener el cuidado necesario en cualquier tipo de operaciones financieras con empresas no reguladas, sobre todo en los casos que utilizan plataformas digitales.



La alerta fue dada a conocer luego de que varios ciudadanos denunciaran estafa en transferencias realizadas mediante esta plataforma virtual.



“En el marco de sus atribuciones, ASFI realiza constante monitoreo en redes sociales e Internet, con el fin de identificar actividades financieras ilegales para asumir las acciones legales correspondientes. Asimismo, esta Autoridad, bajo la responsabilidad de información, viene alertando a través de campañas publicitarias en medios de comunicación y redes sociales, sobre los peligros y consecuencias que existe en confiar su dinero en negocios no autorizados por ASFI (sic)”, añade el comunicado.



La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero pidió a la población ingresar a la página web www.asfi.gob.bo o tomar contacto con la línea gratuita 800 103 103 para mayor información sobre las entidades de intermediación financiera autorizadas.



Testimonios de afectados señalan que, desde julio empezaron a ver las ofertas a través de aplicación Ishop. Ofrecían la compra de productos online, para ganar por día un interés desde el 3 al 6%.



"Mediante esa aplicación nosotros teníamos que colocar nuestros datos y nos daban el número de cuenta a nombre de Maritza Aramayo Velásquez, para que la gente invierta y gane intereses por día. Yo para probar puse un día Bs 100, me llegó el interés, luego, le conté a mi colega y todo mundo hizo así. Uno se emocionaba hasta que llegó el día en que desapareció todo”, dijo una víctima.



La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, a la cabeza del director Edson Claure, confirmó la denuncia y la detención de cinco personas: dos asiáticos y tres hermanos bolivianos como los principales cerebros de la red que armó la tentadora oferta.











