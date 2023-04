ASFI calcula que hasta el 22 de mayo los ahorristas del Banco Fassil podrán disponer de su dinero

Yujra detalló que se manejan tres opciones para dar una solución al problema. La primera tiene que ver con la invitación a las entidades financieras para hacerse cargo de la cartera de créditos y depósitos . La segunda tiene que ver con que, en caso de que no se presente ninguna entidad financiera, será el Estado el que se haga cargo. La tercera opción se refiere a una liquidación penal con venta de los inmuebles de Fassil para contar con los recursos necesarios y así hacer frente a la demanda de los ahorristas.

El director precisó que no se actuó antes porque no había denuncias formales, pero que luego de recibir 66 reclamos por el incumplimiento de Fassil en la entrega de dinero a los ahorristas, se procedió con la intervención. Yujra remarcó que no se trata de un quiebre, sino de una intervención por falta de liquidez del Banco Fassil.