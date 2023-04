ASFI ve tres opciones para asegurar el dinero de los ahorristas de Fassil

Tras concretarse la intervención de Banco Fassil, por cesación de pagos, a cargo de la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI), llegó el momento de dar una respuesta a los ahorristas de Fassil que desde principios de año peregrinan de sucursal en sucursal para retirar su dinero.



Reynaldo Yujra, director de la ASFI, explicó que esta intervención permite aplicar tres mecanismos legales para dar certidumbre a los que depositaron su dinero en Banco Fassil.



La primera opción es el procedimiento de solución. En ese sentido, Yujra precisó que, a partir de este miércoles (26 de abril), con el nombramiento de Carlos Alberto Colodro López como interventor, la entidad bancaria estaría empezando una etapa de “protección de los ahorros”. Explicó que esto significa que se invitará a otros bancos para adjudicarse una parte de los depósitos y carteras de créditos de Fassil.



Para llevar a cabo este proceso de solución, la ASFI maneja el siguiente calendario: el 3 de mayo se cursarán las invitaciones a todas las entidades financieras interesadas para participar en la compulsa; el 12 de mayo se conocerán los bancos ganadores y hasta el 22 del mismo mes, se espera que se puedan transferir los recursos y las bases de datos.



“A través de este mecanismo estamos asegurando que los ahorros que están en esta entidad intervenida van a ser transferidos a las entidades financieras que sean ganadoras y en caso que sea necesario también existe un Fondo de Protección al Ahorro (FPH) que puede entrar con una parte a modo de cubrir”, sostuvo Yujra.



En caso de no prosperar la primera alternativa, la segunda opción tiene que ver con un proceso de liquidación con seguros de depósitos y finalmente, y la menos deseada, es el proceso de liquidación forzosa judicial.



El director de la ASFI señaló que es la primera vez que, por el tamaño del banco, es imposible que una sola entidad financiera se haga cargo de todos los ahorros; por lo que, se debe hacer la adjudicación múltiple.



Ante la consulta de por qué la ASFI no actuó antes, Yujra remarcó que no se hizo nada, pues no existían denuncias formales, pero que, luego de recibir al menos 66 reclamos por el incumplimiento de Fassil en la entrega de dinero a los ahorristas, se procedió con la intervención.



Recursos para contingencias



Yujra subrayó que en caso de ser necesaria una inyección de recursos para poder cumplir con la demanda de dinero de los ahorristas de Fassil, se cuenta con los recursos suficiente para hacer frente a esta necesidad.



Sin embargo, de acuerdo con datos del Banco Central de Bolivia (BCB), el Fondo de Protección del Ahorrista, al 8 de febrero de 2023, se ubicó en $us 9 millones, cuando a diciembre de 2020 el valor del fondo era de $us 184 millones.



Respecto a la intervención de Fassil, el economista Mauricio Ríos, criticó la tardía actuación del Gobierno. “Fassil ha tenido factores agravantes, desde un mal manejo administrativo, financiero y gerencial, pero el mayor problema del conjunto del sistema bancario financiero se arrastra desde hace mucho tiempo y tiene problemas acumulados y no estoy muy seguro si van a ser capaces de asumir, sobre todo en una situación del Banco Central que, a falta de reservas internacionales, no puede fungir como prestamista de última instancia. Se forzó a una política de bolivianización y de tasas de interés artificialmente barata durante demasiado tiempo. Eso ha llevado a los bancos a tener una cantidad de activos ‘tóxicos’ en sus balances”, advirtió.



Mientras que, para el experto en finanzas, Jaime Dunn, se dio la intervención en cumplimiento de la norma básicamente por la cesación de pagos e incumplimiento de uno o más obligaciones que ha tenido el banco.



“No ha devuelto dinero a sus clientes y eso ha sido suficiente para la intervención. Es importante aclarar que el banco no quiebra, sino que queda protegido y lo que se está haciendo es aplicar acorde a la norma un procedimiento de solución, que involucra que unas tres entidades del sistema financiero evalúen la posibilidad de que se les pueda transferir cartera y depósitos. Es un procedimiento que debería ser relativamente rápido”, expresó.



Malas prácticas financieras



El director de la ASFI hizo notar que las diferentes irregularidades realizadas por el Banco Fassil fueron el detonante para que se realice la intervención. La autoridad precisó que uno de esos manejos discrecionales de recursos fue la autorización de una línea de crédito a una joven de 18 años de edad, que desde 2021 hasta la fecha logró acceder a un monto de más de Bs 9 millones en crédito bancario.



Según Yujra, este comportamiento al margen de la ley de Banco Fassil es de vieja data y por ello se hizo la respectiva denuncia ante la Fiscalía acusando al personal ejecutivo por la presunta comisión de delitos financieros.



Fuentes oficiales indicaron que se dispuso la intervención porque el banco incurrió en la causal establecida en el inciso a) artículo 511 de la Ley de Servicios Financieros, por el incumplimiento en el pago de obligaciones.



Durante la mañana de ayer, la ASFI nombró a Carlos Alberto Colodro como interventor del Banco Fassil. Antes de ocupar su nuevo cargo, Colodro se desempeñaba como director general de Operaciones de la autoridad de regulación. El acto de posesión estuvo a cargo de Yujra, en la oficina central del Banco Fassil, ubicada entre cuarto y quinto anillo de la avenida Cristo Redentor.



Sobre el impacto de la intervención en el sistema financiero del país, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, precisó que a “la Ley 393 garantiza todos los depósitos de los ahorristas de ese y de cualquier banco”.



Según el titular de la cartera económica, la normativa protege al ahorrista, y ya ha demostrado su efectividad con un problema similar en la Mutual La Paz, recordó la autoridad.



“Queremos aclarar que este proceso de intervención no es en un banco que ha quebrado; porque eso implica que no hay activos, patrimonio (...) y en este caso, este banco tiene activos, tiene patrimonio. Hay que ver que otros bancos, que tienen salud financiera, se hagan cargo de este problema”, puntualizó Montenegro.