Asosur observa la construcción de un surtidor en La Guardia, que no cumple con la distancia de 1.000 metros de uno ya construido

Desde la Asociación Departamental de Propietarios de Estaciones de Servicio de Combustibles Derivados de Hidrocarburos y Combustibles en General (Asosur Santa Cruz) hicieron conocer su rechazo a la autorización del municipio de La Guardia para la construcción de un surtidor que no estaría cumpliendo con las normas del Código de Urbanismo de dicho municipio.

Sussy Dorado, gerente general de Asosur, sostuvo que, como institución, rechazan que no se cumpla la norma y se la busque violentar. Dorado detalló que el nuevo surtidor que tiene luz verde para su construcción se encuentra frente a uno que ya existe, que por distintos motivos no está operando, y que su edificación no respeta los 1.000 metros de distancia entre uno y otro, como lo indica el artículo 13 inciso 7 del Código de Urbanismo de La Guardia.

Dorado remarcó que el surtidor que se busca construir está ubicado en el kilómetro 13 de La Guardia, UV 94, manzano 74, lote 25 y que en 2015 no obtuvo la autorización del alcalde de entonces Jaime Cabrera, pero que en 2020, de manera sorpresiva, las nuevas autoridades aprobaron la obra.

Entre los argumentos del municipio -según la resolución 104/2021- es que el surtidor en funcionamiento tiene deudas tributarias, que su licencia de funcionamiento hace referencia a una empresa de transporte y servicios petroleros, y no a una estación de servicio y que no está operando, por lo que no se le reconoce su existencia.

Al respecto, Dorado hace notar que esas observaciones del actual alcalde Jorge Morales, no fueron tomadas en cuenta en el periodo 2004-2005, cuando él era autoridad de La Guardia y aprobó la construcción de la estación de servicio, que también consiguió el visto bueno de la Autoridad Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Según Dorado esta situación crea incertidumbre entre los inversores porque la norma establecida no se respeta.

“Como institución pedimos el respeto de las normas vigentes, por eso estamos presentando una acción revocatoria, para que se anule la autorización de la construcción de esta estación de servicio que no cumple con la ley”, subrayó la funcionaria de Asosur.