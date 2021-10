ASP-B amplía el plazo para los despachos de mercadería en tránsito a Bolivia

Escucha esta nota aquí

A través de un comunicado, la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B), con el propósito de dar continuidad a los despachos sin mayores perjuicios a la carga boliviana por el puerto Arica y con la finalidad de que cuenten con el tiempo necesario para realizar la planificación y carguío, continuará con la ampliación excepcional del plazo para la programación y despachos de mercancías en tránsito a Bolivia, hasta el 31 de octubre de 2021.

La firma estatal además señala que ha dispuesto ampliar la medida debido a las demoras en la atención y “cobros irregulares” aplicados por la Terminal Puerto Arica (TPA), concesionaria de la estatal chilena, Empresa Portuaria de Arica (EPA). El plazo excepcional para la programación y despachos de mercancías en tránsito a Bolivia dispuesto por la ASP-B venció el 5 de octubre.

La ASP-B sostiene que esta situación se debe a la ausencia de un ambiente propicio y libre de imposiciones unilaterales aplicadas por la TPA que viabilice la suscripción de un acuerdo consensuado, pese a las gestiones realizadas para evitar la interrupción del servicio portuario y del comercio exterior boliviano.

“En ese contexto, bajo el espíritu de la amplitud que debe primar en toda negociación, llamamos a la chilena EPA a promover espacios de diálogo que permitan llegar a consensos sobre las tarifas portuarias a corto, mediano y largo plazo, en lugar de apoyar pasivamente el entorpecimiento del libre tránsito, evitando que su concesionaria siga desinformando y generando excusas para el despacho de la carga boliviana”, indica la ASP-B.

Por su parte, ante las consultas sobre cómo se activará el mecanismo para la devolución del pago por servicios abonados anticipadamente a la ASP-B y cuyo carguío fue pagado también a la TPA, la terminal chilena, a través de un comunicado informó que, la devolución de los recursos se hará solo cuando la ASP-B cumpla con el pago íntegro de la tarifa pública, la cual fue cobrada anticipadamente por la empresa estatal boliviana a los importadores.

En caso de que esto no se produzca, recomienda solicitar la devolución directamente a la ASP-B. La TPA además indicó que aún la ASP-B no ha aclarado a qué facturas imputará el depósito de $us 925.000 que realizó, razón por la cual se mantiene la medida de cobro anticipado por nuevos servicios, disposición prevista en el artículo 13 del Manual de Servicios y Tarifas del Puerto de Arica frente a deudores de facturas vencidas.

En este mismo sentido, pese a los llamados que ha hecho -a través de comunicados- para reunirse para la firma de un acuerdo, la ASP-B no ha solicitado día y hora para una reunión que permita concretar la firma del acuerdo consensuado en julio pasado, donde la TPA afirma que se acordó un promedio de 38% de descuento tarifario; 23 servicios con tarifas rebajadas; y la vigencia del convenio por tres años, indican desde Puerto Arica.

La TPA señaló que, desde el 20 de septiembre hasta la fecha, ha efectuado 1.654 despachos, incluyendo directos a tarifa cero y el resto son despachos indirectos full, desconsolidados y carga suelta. Además, indicó que sigue operando el sistema de pago directo de carguíos al concesionario, medida que la ASP-B anunció que mantendrá excepcionalmente solo hasta este martes.

