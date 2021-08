ASP-B: “No se alcanzó ningún acuerdo con la gente de Puerto Arica”

Escucha esta nota aquí

Sigue la incertidumbre en el sector del comercio exterior boliviano. La Empresa Portuaria de Arica (EPA) de Chile y la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B) no llegaron a ningún acuerdo para definir las tarifas que deben pagar los importadores y exportadores por el uso del puerto de Arica.



“No se alcanzó ningún acuerdo con la gente de EPA, nosotros rechazamos categóricamente este incremento. No vamos a aceptar este aumento por parte de la Empresa Portuaria de Arica en tanto y cuanto no lleguemos a un acuerdo entre ambas partes, hay que evaluar de manera técnica lo planteado por Puerto Arica. No vamos a aceptar ninguna imposición”, señaló el viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales en conferencia de prensa.

Desde el Gobierno aseguraron que EPA aplicó de forma unilateral las tarifas portuarias para 23 servicios a la carga boliviana sin haber llegado a ningún acuerdo con su similar la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B).

El gerente de la ASP-B, Dante Justiniano, señaló que “nunca se firmó ningún documento porque desde el principio se manifestó que este tipo de acuerdos siempre deben tratarse de Estado a Estado”.

No obstante, mediante un comunicado, la EPA desvirtuó estas declaraciones. El gerente general de la EPA, Rodrigo Pinto, pidió a la ASP-B “suscribir el acuerdo consensuado” al que llegaron “en la Comisión Técnica Comercial, conformada por la ASP-B, EPA y el concesionario TPA entre los días 29 y 30 de julio en Arica”.

“Nos resulta increíble que la ASP-B desconozca ese acuerdo y ahora pida seis meses más para revisar un tarifario que ya conoce”, dijo.

Incluso Pinto aseguró que la EPA ha tenido “diligencia, responsabilidad y flexibilidad con la ASP-B, propiciando tempranamente la firma de un acuerdo”.

“Le avisamos en febrero, en marzo, abril, mayo y junio. No parece serio ni razonable que, vencido este acuerdo, recién se nos señale que van a estudiar el tarifario de los servicios y tarifas que ocupan habitualmente y desde hace largo tiempo”, sostuvo.

Pero el viceministro Morales, recordó que la ASP-B planteó un descuento del 53%; sin embargo, dicha propuesta fue rechazada por la empresa chilena sin ningún argumento técnico y económico.

“Yo quisiera saber por qué cobran 40 dólares por un contenedor de 40 pies, ¿cuánto se paga de esos 40 al puerto?, pero ellos no justifican cada uno de los servicios que prestan. Por eso, les pedimos un espacio de seis meses para analizar la tarifa de esos servicios”, complementó Morales.

Ante esta situación, Justiniano adelantó que no se acatará la subida de tarifas arbitrarias que impuso EPA.

Además, desvirtuó versiones de la empresa chilena en sentido de que desde febrero se haya recibido una oferta sobre las nuevas tarifas. Aclaró que dicha empresa entorpeció las reuniones técnicas a título de encontrarse en fase uno de la pandemia del Covid-19.

Sin embargo, Pinto aclaró que la ASP-B pidió a EPA ser comprensivos con la situación económica de Bolivia en pandemia, otorgando un mayor plazo para la vigencia del acuerdo.

“Esta petición la aceptamos, consensuando tres años de duración para el nuevo acuerdo. También acogimos la solicitud de un mayor descuento promedio que el año 2019 y por eso se consensuó un 38%”, dijo.

“Y además se agregó el servicio a las cargas de proyectos de obras civiles a la batería de descuentos, totalizando 23 servicios con tarifas rebajadas. No vemos ninguna razón técnica ni comercial para pedir más tiempo, si las cifras y plazos están claros y en función de lo que la ASP-B nos solicitó”, añadió.

A su vez, Rolando Kempff, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), llamó a buscar una conciliación para encontrar un precio justo que favorezca a ambas partes.

Recordó que el país tiene en la logística, para la exportación e importación, uno de sus mayores problemas debido al costo elevado. Por eso, este conflicto termina perjudicando a todo el sector empresarial del país.

“Esperamos que haya un acuerdo que favorezca a ambas partes”, dijo.

Recientemente la Cámara de Expordores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex) informó que los costos de fletes marítimos se triplicaron.

