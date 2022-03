Avicultores piden al Gobierno que importe maíz para garantizar el abastecimiento de carne de pollo

Escucha esta nota aquí

Por: Walter Vásquez



El sector de los avicultores de Santa Cruz pidió al Gobierno nacional importar maíz para garantizar la producción de carne de pollo y huevo, ante la escasez del insumo en el mercado nacional y el racionamiento del producto por parte de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).

“La situación es de extrema urgencia, porque no tenemos maíz (suficiente) desde la segunda mitad de diciembre. Vamos casi tres meses pagando un maíz caro. Los costos se han elevado y al momento la avicultura nacional está perdiendo aproximadamente Bs 60 millones al mes en el sector de engorde y unos Bs 11 millones en el sector del huevo”, informó a EL DEBER Radio Omar Castro, presidente de la Asociación de Avicultores (ADA) de Santa Cruz.

“Estamos en una situación alarmante, que vemos que en adelante no tiene mejoría si el Gobierno no toma también la extrema medida de importar maíz (…), como lo hicieron hace cinco años, cuando el quintal del grano llegó a Bs 120”, agregó.

El sector, indicó, no puede importar por su cuenta, debido a que no cuenta con la infraestructura de almacenamiento masivo y porque quedó descapitalizado por la pandemia y el incremento de precios del insumo. Pese a estas condiciones, si persiste la escasez en el mercado, hará las gestiones para conseguir crédito y comprar el insumo en el exterior.

El dirigente explicó que el encarecimiento del costo de maíz y sorgo se debe a la escasez provocada por condiciones climáticas adversas en la campaña de invierno, cuando se registró una sequía prolongada y heladas que dejaron pérdidas considerables.

El año pasado, el precio del quintal se encontraba en Bs 65, pero ese monto llegó hasta hace un par de semanas a Bs 95, cuando ingresó “algo” del grano de la última cosecha que se inició este mes, que bajó el precio a unos Bs 80.

Castro explicó que la oferta de maíz baja en diciembre, enero y febrero, meses en los que Emapa debe completar la demanda con el grano acopiado.

Sin embargo, la empresa estatal no tendría un “stock mínimo” para cumplir con ese fin. “Emapa no está cumpliendo” con la provisión del grano. “Si bien antes cumplía en cantidad, pero no en tiempo; hoy en día no cumple ni en cantidad ni en tiempo”, sostuvo Castro.

“La situación es tal que ellos han tenido que racionalizar las entregas y hoy en día cada productor está recibiendo como máximo 30 toneladas por mes, una cantidad que solo alcanza para 15.000 pollos”, detalló Castro, quien consideró que con esos volúmenes solo se abastece como máximo el 40% del requerimiento nacional del sector avicultor.

De mantenerse esta situación, indicó, los más afectados serán los pequeños avicultores, que “no tienen la espalda económica para resistir” el incremento de precios del maíz, se reducirá la oferta avícola y se incrementarán los precios de la carne de pollo.

“El problema es que nos avicultores no podemos acceder al grano de esta última cosecha, porque Emapa --en su desesperación por llenar sus silos—está comprando todo el grano que está saliendo al mercado y está dejando desabastecidos los otros mercados donde nosotros recurrimos”, afirmó.

A esta situación se suma el que los productores del maíz prevén que la oferta se reduzca entre un 25 y 35% por los efectos climáticos.

ADA recibió reportes de cierre de granjas de pollos bebé principalmente en Cochabamba y la suspensión de la crianza de nuevos animales “hasta tener la certidumbre de que va a haber grano en cantidad suficiente”.

El 10 de marzo, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, informó que en 2021 la producción nacional de maíz alcanzó a 1,1 millones de toneladas (t) y que se exportaron 56.000 t, un volumen que representa un incremento sustancial, tomando en cuenta que en años anteriores, solo se exportaban entre 2.000 a 3.000 t de maíz amarillo.

La autoridad indicó que para 2022 se tiene prevista la producción de 1,07 millones de toneladas de maíz.

“Esta medida nos permite garantizar como Gobierno nacional, el abastecimiento de este producto a estos sectores a precio justo, para dar continuidad a la estabilidad de precios en el mercado interno de la carne de pollo, cerdo, leche, huevo, entre otros (…). Emapa está vendiendo a Bs 59 el quintal de maíz al sector pecuario. Por tanto, este abastecimiento está garantizado”, sostuvo.

Castro pidió también “dar luz verde al uso de biotecnología”, que permitirá triplicar la producción de maíz y garantizar la producción y abastecimiento de carne de res, de cerdo y de pollo.