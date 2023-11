Bananeros anuncian cierre de la frontera con Argentina por deuda de $us 12 millones

La Unión de Bananeros (Uniban) y la Organización Comunitaria de Productores Bananeros del Trópico de Cochabamba (Ocobantrop) anunciaron la adopción de una serie de medidas de protesta por el impago, de al menos, $us 12 millones , a raíz de las restricciones impuestas por el Gobierno argentino al pago de las importaciones en dólares.

El vicepresidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, Rolando Morales, indicó que a pesar que el gobierno boliviano realizó la representación ante sus pares argentinos, éstos no han brindado una solución. “En esa cadena productiva trabajan más de 22.000 familias, infelizmente en los últimos meses, inclusive a comienzos del presente año no hemos podido recibir los pagos de las exportaciones, debido a que el Gobierno argentino no recibe los pesos argentinos de los importadores”, señaló.