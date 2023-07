Banco Central comprará oro solo de empresas o cooperativas con licencia ambiental

El último reporte semanal detallado del Banco Central sobre las RIN, publicado el 17 de febrero de este año, indica que al 8 de ese mes las reservas estaban en $us 3.538 millones, de los cuales $us 2.592 millones están en oro (73,2%), $us 538 millones (15,2%) en derechos especiales de giro (DEG), $us 372 millones en divisas (10,5%) y 35 millones (0,98%) en posiciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).