Banco Central de Bolivia no actualiza el informe de las reservas internacionales hace un mes

El Banco Central de Bolivia (BCB) desde el 8 de febrero de 2022 no actualiza el informe sobre el estado de las Reservas Internacionales Netas (RIN) que en aquella oportunidad se ubicaban en $us 3.538 millones, las divisas (efectivo en dólares) en $us 372 millones y $us 538 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG).