Banco Central de Bolivia y entidades financieras destinan $us 650 millones para responder a la demanda de dólares

El Banco Central de Bolivia ( BCB ) junto con las entidades financieras, entre febrero y mayo de 2023, destinaron $us 650 millones para responder las expectativas y la demanda de dólares por parte de la población.

Según el Ente Emisor, esto fue posible por cuatro medidas que llevaron adelante. La primera fue la modificación del Reglamento de Encaje Legal en dólares, con la que los bancos del sistema financiero llegaron a disponer de aproximadamente $us 254 millones.

La segunda tuvo que ver con el expendio de dólares a las casas de cambio a través del Banco Unión, por $us 10 millones. El tercer paso fue el desembolso a los bancos del sistema financiero, en coordinación con la Asociación de Banco Privados de Bolivia (Asoban ), que permitió la asignación, desde febrero de este año, de $us 252 millones.

La cuarta medida, también a través del Banco Unión , fue que desde el 6 de marzo de 2023 se procedió a la venta directa de la moneda estadounidense a personas naturales en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra , y que hasta la fecha significó una comercialización por un valor $us 134 millones.

Sobre la venta directa de dólares a cargo del BCB, la entidad remarcó que en los últimos tres meses se registró una disminución en la demanda de dólares, que pasó de $us 81 millones en marzo a $us 28 millones en abril y $us 21 millones en mayo.