Banco Fassil: cesan a ejecutivos de sus cargos y anticipan despidos en la planilla

Pocas horas después de haber sido posesionado interventor de Banco Fassil, Carlos Alberto Colodro, quien anteriormente se desempeñaba como director general de Operaciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), informó de que el proceso de intervención implica el cese de sus cargos de todo el plantel jerárquico (gerentes, directores y ejecutivo), cuyas funciones las asumirá él de manera plena.



“Tenemos una serie de obligaciones que cumplir como lo establece la Ley 393 y su reglamento que dispone que debemos hacer un ‘balance de corte’ que implica ver exactamente cuál es la situación de Fassil para trabajar en la solución”, manifestó Colodro, al exponer que el propósito es tener hasta el 12 de mayo la adjudicación de la cartera y los depósitos de los clientes de la entidad financiera. Comprometió una actuación ‘limpia’ y transparente en el proceso de intervención de Fassil.



Expresó que otra de las funciones en el procedimiento intervención es velar por el pago de los beneficios sociales al plantel de trabajadores, dejando entrever que se aplicará un plan de ‘racionalización’ para reducir la planilla cumpliendo la norma relativa a los beneficios de los dependientes. “En función a lo que se pueda ver en el balance financiero veremos la necesidad de mantener unas cuantas personas y el resto va ser desafectado”, apuntó, al complementar que son casi 4.500 los trabajadores que conforman la planilla.



En Santa Cruz, la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, afirmó que con base en los depósitos y créditos se va ‘armar’ paquetes para ser transferidos a otras entidades del sistema financiero nacional para que en el plazo establecido en la resolución de intervención -22 de mayo- los clientes del intervenido Banco Fassil recurran para recoger sus depósitos. Aclaró que el 12 de dicho mes los clientes conocerán a qué entidad fueron transferidos.



La viceministra llamó a los ahorristas a la calma, dando cuenta de que este proceso de solución -transferencia de información y adecuación de los sistemas- toma su tiempo, pero garantiza el resguardo de los ahorros del público. “El 22 de mayo el cliente podrá apersonarse a la entidad financiera que ha sido transferido para retirar sus depósitos o continuar recibiendo todos los servicios que recibía en Fassil”, anotó, al garantizar los ahorros de los clientes y excluir la figura de quiebra, especificando que la normativa vigente incluye un Fondo de Garantía para ‘coberturar’ los ahorros de los usuarios financieros.



Espinoza explicó que la supervisión de la ASFI a los operadores de intermediación del sistema financiero nacional es continúa in situ y por otros canales. “Por eso en el plazo establecido y proceso de regulación de Banco Fassil identificó proceso de irregularidades. “El incumplimiento en el pago de una y más obligaciones líquidas exigibles contraídas con sus clientes financieros depositantes fue la causal de la intervención a la entidad financiera”, dijo.



La viceministra aseguró que la resolución de intervención implica que, al haberse designado un interventor, entra en una etapa que va a significar la protección de los depósitos (…) “Precisamente, a través de este acto de intervención lo que estamos haciendo es cumplir con la Ley 393 que precautela y garantiza los ahorros de la población”, apuntó Espinoza.



Citó que dicha Ley tuvo su efectividad durante el proceso de solución de la Mutual La Paz, en 2016, cuando presentó “deficiencias de gestión y falta de Gobierno Corporativo, que ponían en riesgo la estabilidad financiera de la entidad y los depósitos”.



De acuerdo con el documento de intervención, quedan suspendidos los derechos, con relación a los accionistas, por lo cual los miembros del directorio no podrán realizar actos de disposición o administración de bienes de la entidad financiera



Sistema financiero robusto



El director ejecutivo de la ASFI, Reynaldo Yujra, informó de que la realidad del Banco Fassil es un hecho particular, que tiene que ver con una mala gestión que han provocado una crisis financiera y que no se ha debido a un fenómeno generalizado de la economía. Aseguró que el sistema financiero del país es sólido, estable, robusto y confiable, y que los indicadores del sector presentados a febrero de este año reflejan un incremento en los depósitos, la cartera, la liquidez y la solvencia.



“El proceso de intervención tiene que ver con una mala gestión, con prácticas que no son sanas, de manera que ha provocado una crisis financiera particular y focalizada en esta entidad financiera. No han tenido la suficiente capacidad de liquidez para poder atender la demanda de los ahorristas”, manifestó Yujra.