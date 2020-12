Banco FIE entrega una estación agrometereológica que beneficia a 5.000 productores de San Julián

Escucha esta nota aquí

Como resultado del proyecto de implementación de “Tecnología Climáticamente Inteligente”, desarrollado por Banco FIE en alianza con la ONG FIE y la Fundación de la Cordillera, se entregó una estación agrometereológica a la Comunidad Illimani (núcleo 29) del municipio de San Julián (Santa Cruz).

La tecnología beneficia a 5.000 productores que recibirán información satelital sistematizada sobre el estado climático, pronósticos e instrucciones técnicas, enviada de manera directa y gratuita a los teléfonos y otros dispositivos móviles.

El nuevo equipo tendrá un impacto directo en el ahorro de $us 75.000 por una reducción en el uso de los agroquímicos, generando un aumento en la producción en más e 150 kilos por hectárea.

El proyecto incluye capacitación técnica a los agricultores de soya, trigo, girasol y maíz, para efectuar un adecuado manejo de la información satelital.

Marcos Claros, gerente regional de Banco Fie en Santa Cruz, sostuvo que a través de la implementación de este proyecto otorga al sector agrícola herramientas que le permiten mejorar sus sistemas de producción y condiciones de vida.

“Se promueve el acceso a la información y a los canales de digitalización para obtener información satelital sobre el clima, que tiene un fuerte impacto en la productividad y permite reducir el impacto ambiental de las actividades agropecuarias”, señaló Claros.

A su vez, el representante de la Fundación Cordillera, Marco Toro Martínez, destacó la importancia de promover este tipo de proyectos que benefician de manera directa a los agricultores y a la comunidad donde se desarrolla el proyecto.

“Adicionalmente a la información climática a la que accederemos gracias a esta estación, podremos contar con datos para aplicar y ajustar los diámetros de gota y volúmenes de agua operacionales contrarrestando los efectos negativos de un mal uso de los agroquímicos”, detalló Toro.

Banco FIE tiene una cartera agropecuaria en el país asciende a $us 365 millones, de los cuales más de la mitad, $us 195 millones, están colocados en Santa Cruz y cuenta con 139 agencias a escala nacional, 28 de las cuales se encuentran en Santa Cruz (19 en el área urbana y 9 en la rural).