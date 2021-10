Banco Unión afirma que sus aplicaciones son seguras, luego de denuncias de robo virtual

Escucha esta nota aquí

En un comunicado, el estatal Banco Unión informó a sus clientes y consumidores financieros que los servicios digitales (sus aplicaciones) UNINet Plus y UNIMóvil Plus cuentan con altos estándares internacionales de seguridad, monitoreados permanentemente por personal propio especializado en seguridad informática y sujetos a pruebas externas de evaluación.

“Nuestros niveles de seguridad evitan que cualquier funcionario o persona externa tenga acceso al registro de nombres y contraseña de nuestros clientes”, sostuvo la entidad bancaria.

La financiera estatal, en la misma línea que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) recomendó a sus clientes extremar el cuidado de su información personal, ante el acecho de ciberdelincuentes que utilizan las redes sociales para obtener datos personales y confidenciales de la población, para luego perpetrar sus delitos.

“Los datos personales, números de PIN, nombres de usuarios, contraseñas, códigos token y otra información sensible es responsabilidad personal y no debe ser compartido bajo ninguna circunstancia por ningún medio. Asimismo, se debe evitar el ingreso a links desconocidos y a las instalaciones de aplicaciones no verificadas”, recomienda el comunicado del Unión.

Más temprano -a raíz de la denuncia al Ministerio Público- de 14 personas afectadas por el hurto de parte de su dinero en sus cuentas de ahorro de depósito en el Banco Unión que desde mayo sumarían unos Bs 638.300, la ASFI salió al cruce y explicó que estos casos no eran nuevos.

Así, su director general ejecutivo, Reynaldo Yujra, recomendó a los ciudadanos tener cuidado en la administración de sus claves de acceso en operaciones y transacciones financieras que hacen uso de dispositivos electrónicos y digitales, a objeto de evitar la afectación de sus cuentas bancarias por motivos de clonación o hackeo de sus líneas de telefonía celular.

La autoridad rechazó “enfáticamente” un supuesto ataque o robo virtual en el Banco Unión S.A., aclarando que los casos aludidos no son atribuibles a fallas o vulnerabilidades en los sistemas de información de dicha entidad, sino a situaciones de ataque a las líneas de telefonía celular de las personas afectadas.

"La ASFI realiza permanente supervisión y control a la administración de las cuentas de depósitos de los ciudadanos, y a todas las operaciones y actividades que realizan las entidades financieras, por lo que la población puede estar tranquila y confiar en el sistema financiero boliviano”, remarcó Yujra.