Bancos bajan límites para compras on-line, van desde $us 34 hasta $us 140 por mes

En Bolivia es cada vez más difícil poder pagar con una tarjeta de débito aplicaciones para poder disfrutar una película o una buena serie, incluso escuchar música, debido a que las entidades bancarias bajan cada vez más los límites para compras por internet.

Actualmente, en ocho entidades financieras consultadas por EL DEBER, los límites fijados van desde los $us 34 a $us 140 por mes, montos menores a los registrados hace dos meses atrás cuando los limites iban de $us 34 a $us 300.

Uno de los bancos consultados por este medio tiene como límite $us 35 por semana lo que deja un total de $us 140 por mes. Otra entidad financiera tiene un limite de $us 30 por semana y deja un total de $ 120 por mes.

Tres bancos tienen como tope mensual $us 100, mientras que otra entidad bancaria está en $us 50 por mes. La entidad bancaria con limite más bajo por mes es $us 34.

La octava entidad financiera consultada por EL DEBER tiene dos tipos de límites: $us 50 cada 15 días si es que el usuario tiene una cuenta hasta el 1 de junio del 2024, y $us 30 cada 15 días para el cliente que tenga cuenta a partir del junio de este año.

Otro dato que se encontró es que en la mayoría de estas entidades financieras no tienen el servicio de compras por internet para usuarios nuevos. “Las cuentas que se han sido abiertas después del 21 de agosto no cuentan con el beneficio de compras por internet. Por el momento no sabemos hasta cuando estaremos con ese parámetro”, dijo una de las entidades consultadas por EL DEBER.

Desde la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) indicaron a este medio que esta entidad estatal no emitió ninguna normativa que restrinja la realización de compras por internet con tarjetas de débito, siendo que los aspectos operativos relacionados con la prestación de este servicio se gestionan internamente en cada entidad financiera.

“La mencionada operativa no es reciente, pues por motivos de seguridad, es una práctica común que las entidades financieras establezcan determinados parámetros básicos para la habilitación de tarjetas de débito para compras por internet, lo que permite reducir la exposición y el riesgo en caso de que estos instrumentos electrónicos se utilicen inadecuadamente o de forma fraudulenta, produciéndose débitos no reconocidos de las cuentas de los clientes”, dijo la ASFI.

Analistas

El economista y analista Jaime Dunn dijo que el uso de esta tarjeta va a continuar con “estas dificultades” mientras se encuentre esta brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo, esto debido a que los bancos consiguen los dólares en el mercado paralelo.

