Banqueros dicen que hay provisión regular de dólares para atender la demanda

“El tema de dólares ha pasado, digamos, a un nuevo contexto; hay una provisión regular de dólares hacia la banca, no es el nivel de provisión que se observó en gestiones pasadas ”, explicó el ejecutivo, en un reporte de la agencia ABI.

En marzo, el BCB comercializo dólares por un valor de $us 81 millones, en abril fueron $us 28 millones y en agosto llegó a $us 8 millones.