Banqueros garantizan provisión de dólares en Bolivia

A inicios de marzo se tuvo una alta demanda de dólares en el sistema financiero. Para atender la demanda de la población, el Banco Central de Bolivia (BCB) vendió la divisa de manera directa.



En marzo, el BCB comercializó dólares por un valor de $us 81 millones, en abril fueron $us 28 millones y en agosto llegó a $us 8 millones.



Cotizaciones



Sin embargo, en las calles la escasez de la divisa todavía se siente. En un reporte publicado por EL DEBER el 10 noviembre se confirmó que en el mercado, importadores y exportadores tienen las cotizaciones de la moneda extranjera que ofrece el BCB (dos), los bancos, las casas de cambio, los tenedores de criptomonedas y los cobro en la frontera. Es decir, que desde marzo se han consolidado seis tipos de cambio.



En la nota periodística, actores económicos como empresarios y analistas explican los problemas que hay para obtener la moneda extranjera.



“En el día a día, quedó atrás la cotización oficial del Banco Central de Bolivia (BCB) que es de 6,86 bolivianos para la compra de un dólar. Ese valor ya no existe. Yo estoy pagando 7,30 bolivianos y no lo compro en los bancos, sino tengo otros proveedores”, dijo Rodolfo Flores, afiliado a la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) de Chuquisaca, que se dedica a la producción de embutidos.



En su mensaje, por su tercer año de Gobierno, el presidente Luis Arce Catacora, confirmó que el país pasó por un problema de escasez de dólares y los altos costos del precio del petróleo.



El economista Jaime Dunn explicó que en la actualidad existen diferentes tipos de cambio que van desde la cotización del BCB, la de los bancos, la de las casas de cambio, lo que cobran lo librecambistas en las fronteras y aquellos que intercambian dólares por criptomonedas.