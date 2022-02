Bazán denuncia que Cámara de Diputados traba fiscalización de YPFB para 'tapar' presunta corrupción

Escucha esta nota aquí

En el programa Influyentes de EL DEBER Radio, el diputado opositor Erwin Bazán, denunció que la Cámara de Diputados no dio curso ni atendió la solicitud de petición de informe escrito que presentó a esa instancia camaral en el marco del proceso de fiscalización que activó para investigar supuestos actos irregulares y de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).



El legislador cruceño presentó cuatro peticiones de informe a los ejecutivos de YPFB, cuyo plazo venció el martes, 1 de febrero. Acusa al MAS de intentar tapar y evitar el avance de la investigación.

“Ayer, cuando estaba preparando las notas al presidente de la Cámara de Diputados para que envíe un reclamo a YPFB por no haber respondido a las peticiones de informe que hacen al proceso de fiscalización, me enteré que mis peticiones de informe escrito ni siquiera salieron de la Secretaría General de la presidencia de la Cámara de Diputados. Es por eso que, con el equipo jurídico vamos a analizar la presentación de una denuncia penal contra el secretario general de la Cámara de Diputados, porque esto no es una negligencia inocente. Estamos hablando de una empresa estratégica del Estado que es de todos los bolivianos y que en el último tiempo tiene muchas acusaciones de presunta corrupción que hemos denunciado junto a otros colegas de Creemos”, manifestó Bazán.

En criterio del parlamentario, la Cámara de Diputados está obstaculizando el rol de fiscalización y pretendiendo tapar la corrupción del poder ejecutivo en YPFB. “No voy a aceptar esta omisión de no haber enviado las peticiones de informe escrito como una cuestión inocente. Voy a arremeter legalmente porque se juegan dos cosas: el rol de los diputados en materia de fiscalización y el interés de los bolivianos de saber qué pasa con la estatal petrolera que es de todos los bolivianos”, anotó.

Bazán añadió que no permitirá que se coarte e impida obstaculizar el rol de fiscalización y que se degrade el rol de la Cámara de Diputados que, de ser un órgano independiente del Ejecutivo, actúe como un apéndice del Poder Ejecutivo, favoreciendo la corrupción en YPFB.

Ayer martes, el diputado del MAS, Rolando Cuéllar, remitió a la Presidencia de la Cámara de Diputados una petición de informe oral para que YPFB entregue de manera oficial el informe sobre las denuncias de nepotismo en la petrolera estatal.

“YPFB me respondió que solicite ese informe mediante Petición de Informe Oral. Ya lo presenté a Freddy Mamani (titular de la Cámara). El reglamento dice 10 días hábiles y voy a esperar las respuestas”, indicó el legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El diputado denunció días atrás que 146 trabajadores de YPFB están declarados en comisión para ocupar cargos sindicales. Afirmó que todos ellos son allegados al máximo ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, Rolando Borda, al que acusó de colocar a sus familiares en cargos importantes en la petrolera estatal y con sueldos elevados.

Borda admitió en exclusiva a EL DEBER que tiene a sus hermanos, su hija y la madre de su hija menor trabajando en YPFB, aunque justificó que llevan varios años en la estatal.

Lea también ECONOMÍA Gobierno elude tres procesos de fiscalización a YPFB, según denuncia diputado de Creemos El legislador opositor afirma que una decisión personal del presidente de Diputados, Freddy Mamani, le ha restado capacidad de fiscalización a esa cámara

​