BCB deja sin efecto resolución que precisaba fechas de cómputo de las reservas en oro

El directorio del Banco Central de Bolivia (BCB) dejó sin efecto la Resolución de Directorio 148/2024 que precisaba fechas de cómputo de las reservas en oro y no la eventual venta de reservas, como indicaron algunos analistas, según reportó la Agencia Boliviana de Informaciones.



“El directorio del Banco Central de Bolivia ha tomado la decisión de dejar sin efecto la resolución del directorio 148/2024 de 5 de noviembre de la presente gestión, con el fin de evitar mayores especulaciones que buscan dañar la estabilidad económica del país”, informó el presidente del BCB, Edwin Rojas.



De acuerdo con su explicación, la Resolución de Directorio N° 148/2024 fue emitida con el objetivo de precisar las fechas de cómputo (5 de mayo y 5 de noviembre de cada gestión) de las reservas.



Precisamente, el parágrafo segundo del artículo 9 de la norma anulada refería: “El Banco Central de Bolivia deberá mantener un mínimo de veintidós (22) toneladas de reservas de oro de las Reservas Internacionales, computable semestralmente a partir de la aprobación de la presente Ley”.



Rojas argumentó que la resolución buscaba regular de manera precisa las fechas para el cómputo, lo que fue malinterpretado por algunos analistas, quienes, como Gabriel Espinoza, sugirieron que se abría la posibilidad de vender las reservas mínimas de oro siempre que sean repuestas y estén en su mínimo de 22 toneladas en las fechas indicadas.



“Malintencionadamente estos analistas ven la realidad de forma parcial, solo leen este artículo de la Ley 1503 y hacen referencia a que se debe mantener un mínimo de 22 toneladas, pero, en su integridad, el artículo 9 hace referencia a que se debe mantener ese mínimo de 22 toneladas computables semestralmente a partir de la aprobación de la presente Ley. Entonces, existe claramente las fechas de corte que establece la ley”, defendió Rojas.



En la ocasión, informó que, al 7 de noviembre, las Reservas Internacionales Netas (RIN) del país se ubicaron en $us 1.970 millones, superior en $us 262 millones respecto a finales de 2023.



Del total, $us 1.914 millones están en oro, “que es más de 22 toneladas”, mientras $us 121 millones están en divisas y $us 40 millones en DEG y Tramo de Reservas.



En cuanto a la compra de oro, de enero a octubre de este año el BCB compró 10,83 toneladas. Desde la vigente de la Ley del Oro, 5 de mayo de 2023, el BCB compró 14,92 toneladas.