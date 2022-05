BCB descarta que escasez de diésel sea por falta de divisas

Escucha esta nota aquí

El Banco Central de Bolivia (BCB) descartó que no existan divisas para el pago del diésel importado, respondiendo así a las versiones surgidas estos últimos días. Este miércoles, la entidad emisora reveló que las Reservas Internacionales Netas (RIN) del país se incrementaron en aproximadamente $us 300 millones en el último trimestre del presente año.



El aumento de las RIN, según el Banco Central, va en línea con el proceso de estabilización de estos activos anunciado oportunamente.



Según ese documento, ese incremento es producto del superávit comercial, el flujo de remesas recibidas y de inversiones extranjeras directas, lo que refleja la recuperación, confianza y reactivación de la economía.



“Cabe destacar que el nivel de las Reservas Internacionales, se sitúa en $us 4.686 millones al 24 de mayo, el cual supera en meses de importación y cobertura de la deuda externa de corto plazo, a los parámetros aceptados internacionalmente”, señala.



Para el BCB, ese resultado muestra que las RIN del país se encuentran por encima de los niveles referenciales acordes “con una gestión eficiente de dichos activos” y ratifica que se cuenta con los recursos necesarios para cubrir las transacciones y obligaciones con el exterior.



El ente emisor señaló que hace esas aclaraciones “ante comentarios tendenciosos por supuestos analistas y ex autoridades del gobierno en algunos medios de comunicación buscando vincular el retraso transitorio de diésel con una supuesta falta de divisas”.