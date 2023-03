BCB entrega $us 91 millones a bancos e inicia la venta directa en Santa Cruz

Después de tres días, el Banco Central de Bolivia (BCB) comenzó la venta de dólares en Santa Cruz. Desde hace tres semanas la demanda de dólares se disparó en el país , en especial en la capital oriental, llegando a cotizarse a Bs 7 para la compra y Bs 7,10 la venta. Hasta el miércoles la entidad estatal vendió $us 7 millones.

El BCB informó que hasta la fecha “se ha ido entregando de manera regular todo este tiempo y en las dos últimas semanas $us 91 millones” a los bancos para que atiendan la demanda de dólares.

L a semana pasada había liberado $us 240 millones del encaje legal . “La provisión de dólares al sistema financiero y al público en general está garantizada”, indicaron desde el ente emisor.

Horas más tarde, la entidad informó a EL DEBER que “El Banco Central de Bolivia entrega en bóveda el material monetario a las Entidades de Intermediación Financiera, ( y que) el traslado del mismo no compete al BCB”.

EL DEBER corroboró ayer que la agencia central del Banco Unión, en Santa Cruz, comenzó a vender la moneda extranjera. De momento, la comercialización se centró en ese lugar, varias personas que fueron consultadas por este medio informaron que en el resto de las sucursales del banco estatal la divisa aún no había sido distribuida.

“Vengo de la agencia que está por la (avenida) Piraí y no me pudieron vender dólares. Soy jubilada, solo quería 300 dólares para cualquier emergencia”, dijo una mujer consultada por EL DEBER. Mientras tanto, en las casas de cambio se mantenía el rango establecido por el Gobierno, y llegando hasta un máximo de Bs 6,97 para la venta. Pero en el mercado informal el precio de la divisa sigue en Bs 7 y Bs 7,10. Cautela

El también experto en banca explicó que las RIN no están directamente relacionadas con la banca y las divisas que las financieras tienen provienen de depósitos del público, que después son colocados en la economía como créditos. Hizo notar que el 14% de los depósitos está en moneda extranjera , que según datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), hasta el mes de enero, llegan a $us 4.423 millones.

“Esto no es un problema por las reservas, no tiene nada que ver, sino que se debe a una alta demanda, y los bancos no tiene efectivo en bóvedas, porque ellos reciben dólares y colocan dólares, reciben bolivianos y colocan bolivianos”, señaló.