BCB: Flujo de las RIN positivo, pero inestable debido al déficit del sector hidrocarburos

Según el informe del BCB, de enero a agosto los principales ingresos de las Reservas Internacionales Netas (RIN) ascendieron a $us. 3.390 millones, en cambio los egresos o usos fueron por $us. 3.194 millones, dando un flujo neto de $us. 196 millones. Sin embargo, la importación de carburantes fue mayor a las exportaciones de YPFB, por $us. 250 millones.