BCB instruye a bancos usar dinero del encaje legal para hacer frente a la demanda de dólares

Sobre la compra al detalle de algunos dólares, Rojas puntualizó que en el país hay 177 casas de cambio registradas ante la ASFI; 160 de ellas son empresas unipersonales con un capital no mayor a los $us 30.000 y que, en su conjunto, las casas de cambio demandan no más de $us 5 millones para hacer sus transacciones.