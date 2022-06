Bermejo X2 celebró 98 años como el primer pozo en el que se descubrió petróleo en Bolivia

ECONOMÍA

Gobernador de Tarija pide a Luis Arce reunirse con autoridades opositoras para enfrentar juntos la crisis

La autoridad dice que "atomizándose con los de su partido no ayuda a su gobierno, no ayuda a la democracia y no ayuda al país a salir de esta situación". Además, señaló que las nuevas autoridades subnacionales no han tenido la oportunidad de reunirse con el primer mandatario