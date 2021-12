BID aporta $us 1.460 millones para impulsar la recuperación en la región

Escucha esta nota aquí

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó este año ocho operaciones por valor de $us 1.650 millones en Argentina, Brasil, Ecuador, Haití, Honduras y Uruguay para impulsar la reactivación económica de la región. Así lo reportó Europa Press.

El objetivo de las diferentes operaciones pasa por fortalecer las finanzas públicas de cada economía, impulsar su recuperación y mejorar diferentes servicios como salud, agua y saneamiento y transporte.

Asimismo, el organismo espera que estos fondos contribuyan a mejorar el clima de negocios, la seguridad alimentaria o la conectividad en zonas rurales, entre otras cuestiones.

Argentina es el país que ha recibido una mayor cuantía en préstamos del banco, con $us 500 millones; seguido de Ecuador y Honduras, con $us 400 millones, respectivamente.

También han sido beneficiados Uruguay -con $us 210 millones-; Brasil -con $us 80 millones- y Haití -con $us 60 millones.