BID: En el eje troncal el 66% de las empresas emplea a mayores de 50 años

Según este informe, dijo que el 61% de las empresas formales encuestadas afirmaron contar con trabajadores que superan las cinco décadas de edad, en tanto que el 5% indicaron si tienen, pero desconocen la cantidad de estos trabajadores, y el 34% no cuentan con personas adultos mayores de 50 años en sus planillas.

El porcentaje de estos adultos que trabajan como trabajadores en servicio al cliente y vendedores es 10,01, mientras que los que están como técnicos y operadores de maquinaria es 10,47, y los que están como trabajadores no calificados 7,69.

En tanto, el empresario y ex ministro de Estado, Carlos Kempff, aseguró que el tema de la edad en el mundo laboral ha cambiado en los últimos años.

Agregó que esto ayuda a que la compañía tenga un balance “entre la agresividad necesaria para crecer y desarrollarse con la medición de riesgos adecuada” para no caer en errores graves que pueden ser financieramente materiales.

“Por otro lado, estabilidad y compromiso, suelen tener un alto nivel de compromiso y lealtad hacia la empresa . Esto puede traducirse en menor rotación de personal y una mayor estabilidad en el equipo, que las nuevas generaciones no lo tienen”, complementó la experta.

“Esta es una generación valiosa que puede cumplir un rol, no solamente en cargos directivos, sino también puede participar aportando información clave y significativa en todo lo que lleva adelante la empresa en lo que se refiere a sus proyectos”.

“Las empresas que no tienen estos grupos, generalmente son las más volátiles y están conformadas por jóvenes que no tienen la suficiente madurez para dirigirlas. Se acobardan fácilmente (frente a los retos) y esto no es un mito, sino una realidad que está envolviendo al mercado laboral, por eso hay rotación entre las empresas”, acotó.