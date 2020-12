Bitcoin prolonga fuerte alza este miércoles y toca récord de $us 28.600

Escucha esta nota aquí

La criptomoneda Bitcoin tocó este miércoles un récord de $us 28.599,99, elevando las ganancias de 2020 a más de un 295%. Estonen medio de un aumento del interés de grandes inversores, informaron medios especializados en el mercado bursátil.



En su última cotización, del martes, el Bitcoin subió su valor un 3,7%, a $us 8.375.



Desde que superó los $us 20.000 por vez primera el 16 de diciembre de este año, la criptomoneda más popular del mundi ha trepado cerca de la mitad.



El Bitcoin está experimentando una demanda cada vez mayor de los grandes inversores estadounidenses, atraídos en particular por sus cualidades percibidas como cobertura frente a la inflación, así como su potencial para obtener rápidas ganancias y expectativas sobre una futura conversión en un método de pago generalizado.