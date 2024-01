Bloqueo de rutas: YPFB asegura que Planta de Urea registra pérdidas por un millón de dólares diarios

El sábado, en conferencia de prensa, la gerente de Productos derivados e Industrializados de YPFB, Gabriela Delgadillo, explicó que esta medida pone “en alto riesgo y en una situación crítica a la operatividad de la Planta de Amoniaco y Urea ‘Marcelo Quiroga Santa Cruz’, dado que no ha dejado de producir y se encuentra al límite de su capacidad de almacenamiento”.

Estas pérdidas diarias, según Delgadillo, surgen por la no evacuación de las órdenes de venta comprometidas con un plazo de retiro hasta el 31 de enero de esta gestión por $us 831.204. Además, se suman las pérdidas de $us 234.342 por intención de compra de la última oferta lanzada al mercado.