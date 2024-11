Bloqueo deja pérdidas económicas para el sector productivo de Sus 2.109 millones

“El sector agrícola ha perdido por día $us 88 millones, la industria oleaginosa $us 14 millones, el sector azúcar $us 6 millones, de alcohol $us 4 millones, avícola $us 4,7 millones, porcino $us 2 millones, carne de res $us 7,1 millones, textiles $us 12,5 millones, restaurantes y hoteles $us 7 millones, es decir, las pérdidas son cuantiosas”, aseguró Lacoa en una entrevista con medios estatales.