Bloqueo frena $us 9 millones de flujo normal por día en Santa Cruz

El bloqueo de vías que mantienen diferentes organizaciones sociales en la ruta al departamento de Beni, a la altura de Paila, comienza a generar perjuicio en sectores como el exportador, el transporte pesado, la actividad forestal y cañera.



Según la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) la medida de presión dificulta el flujo normal de $us 9 millones diarios que salen del departamento de Santa Cruz.



Ayer organizaciones sociales de la región este cruceña retomaron el bloqueo de caminos demandando la construcción de una vía que une Okinawa con la zona del parque industrial de Santa Cruz.



Los puntos de bloqueos se instalaron en los puentes Paila y Banegas y debido a los cortes y la falta de circulación, hay una larga fila de buses y camiones varados.



Exportaciones



Danilo Velasco presidente de la Caneb dijo que en los últimos meses el sector exportador “ha trabajado con mucha incertidumbre a raíz de los diferentes conflictos sociales que han terminado en el bloqueo que registra Santa Cruz.



“Nosotros como sector exportador somos vitales para crear divisas al país. Es importante dar seguridad jurídica, condiciones al sector privado para que de alguna forma se pueda seguir invirtiendo en el país. Sabemos que este tipo de conflictos ahuyentan a las inversiones extranjeras, a las inversiones privadas”, dijo.



En el caso específico de la región oriental explicó que estas medidas impiden el flujo normal de $us 9 millones diarios que salen de este departamento.



“Si hablamos directamente de lo que está pasando en Santa Cruz, por día genera alrededor de $us 9,5 millones, en exportaciones que de alguna forma se perjudican con estos bloqueos. Entendemos que han tratado de negociar y han tratado de solucionar”, dijo.



No es el único sector afectado, Juan Yujra, dirigente del transporte pesado explicó que la anterior semana más de 1.000 camiones estuvieron varados por este conflicto. Detalló que en cuatro días solo por el flete, los transportistas perdieron $us 500.000.



Hasta anoche, según el dirigente, entre 300 y 500 camiones permanecían varados por la medida de presión. El dirigente pidió a las autoridades dar una solución.



Rafael Riva, gerente técnico de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex) explicó que uno de los sectores más afectados es la agroindustria.



“Todos los sectores productivos se ven perjudicados por los bloqueos, tanto para el abastecimiento interno, así como en el comercio exterior, los que más están afectados por los volúmenes de exportación son los agroindustriales”, explicó.



En este segmento “están entre los productos no tradicionales con destino a diferentes mercados internacionales y que en los últimos años han ido creciendo y cubriendo en parte la disminución que ha registrado la exportación de gas natural. Adicionalmente, se ve coartado el derecho a la libre circulación de la población boliviana”, detalló Riva.



Desde la Cámara Forestal de Bolivia (CFB) informaron que hasta mayo de este año las exportaciones cayeron un 10%.



Esta caída se debe a factores internos y externos.



Entre las causas internas están los conflictos sociales y políticos que implican bloqueo de carreteras, que provoca grandes pérdidas de dinero, alteraciones en logística de producción, transporte y comercio de los productos.



A mayo las exportaciones del sector forestal llegaron a $us 35,3 millones, monto que refleja la baja en las exportaciones ya que a la misma fecha de 2022 se registraron $us 46, 8 millones.



El sector cañero se vio perjudicado porque 1.000 toneladas de caña no pueden entrar a molienda, según dirigentes.